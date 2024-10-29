Kötü uyku gençliğinizi çalıyor! Bilim adamları açıkladı: Meğer beyin yaşınız...

Yeni bir araştırma 40'lı yaşlarda kötü uyku alışkanlıklarının, bireylerin beyin yaşını önemli ölçüde etkileyebileceğini ortaya koydu. Çalışma, bu sorunların etkilerinin 50'li yaşların sonuna kadar hissedilebileceğini vurguluyor.

Kötü Uyku Alışkanlıkları ve Beyin Yaşı

UC San Francisco'dan Dr. Kristine Yaffe'nin liderliğindeki çalışmada, yaklaşık 600 yetişkinin uyku alışkanlıkları incelendi. Katılımcılar, uykuya dalma zorluğu, gece uyanmalar ve sabah erken uyanma gibi sorunlar hakkında anket doldurdu. Araştırmanın başlangıcında ve beş yıl sonra beyin taramaları gerçekleştirildi.

Katılımcılar altı uyku özelliğine göre düşük, orta ve yüksek gruplara ayrıldı. Düşük grupta (%70) bu sorunların hiçbiri veya sadece birine sahip olanlar bulunurken, orta grup (%22) iki veya üç, yüksek grup (%8) ise dört ila altı özelliğe sahipti.

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Beş yılın ardından yapılan beyin taramaları orta gruptaki katılımcıların beyinlerinin düşük gruptaki katılımcılardan ortalama 1.6 yıl daha yaşlı olduğunu gösterdi. Yüksek gruptaki kişilerin beyin yaşı ise ortalama 2.6 yıl daha yaşlıydı.

Uzun Süreli Uyku Sorunları Neleri Beraberinde Getiriyor?

Kısa uyku süresi ve düşük uyku kalitesinin, beyin yaşlanması ile ilişkisi dikkat çekici. Araştırma düşük uyku kalitesinin, uykuda kalma zorluğunun ve erken uyanmanın özellikle beş yıl veya daha uzun süre devam ettiğinde beyin yaşını artırdığını belirtiyor. Yaffe, uyku sorunlarının yaşamın erken dönemlerinde ele alınmasının önemine dikkat çekti.

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Sağlıksız Yaşam Tarzının Riskleri

Araştırmaya göre, orta yaşlı bireylerin sağlıksız yaşam tarzı seçimlerinin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirlendi. Yale Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, kontrolsüz kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kolesterol seviyeleri olan, düzenli egzersiz yapmayan ve sağlıklı beslenmeyen kişilerin ilerleyen yaşlarda inme, demans veya depresyon riskiyle karşılaşabileceğini bildirdi.

Uyku Kalitesi ve Bilişsel Performans

Northwell Health Staten Island Üniversitesi Hastanesi Uyku Tıbbı Enstitüsü müdürü Dr. Thomas Kilkenny, uyku kalitesinin bilişsel performans üzerinde hayati bir etkisi olduğunu vurguladı. Kilkenny, "Uyku yoksunluğunun bilişsel sistemler üzerindeki kalıcı etkileri, demansa yol açabilecek uzun süreli sorunlara neden olabilir." diye ekledi.