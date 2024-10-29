Kendi 26, eşi 11 kilo verdi! 47 yaşındaki kadın tek yöntemle cayır cayır eridi: 2 çocuğa rağmen…
47 yaşındaki iki çocuk annesi Jerisha, Chicago'da bir pop konserinde yürümekte zorlanınca hayatında önemli değişiklikler yapmaya karar verdi. Geçen yıl yaklaşık 95 kg olan Jerisha, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışıyordu. Fiziksel olarak da sınırlanmış hisseden Jerisha, basit ama etkili iki alışkanlıkla yaklaşık 26 kg kaybetti.
Geçmişte aktif bir hemşire olan Jerisha, 12 yıl önce sigorta sektöründe evden çalışma pozisyonuna geçiş yaptıktan sonra hareketsiz bir yaşama adapte oldu. Spor yapmayı hiçbir zaman sevmeyen Jerisha, yürüyüşün ona uygun olduğunu fark etti. Haftada birkaç kez yaklaşık 4.8 km yürüyüş yapmaya başladı ve bu rutini zamanla bir alışkanlık haline getirdi.
Küçük Adımlarla Gelen Sağlık Faydaları
New York Post'un haberine göre, Jerisha'nın eşi Tony de kilo evrme sürecine destek oldu ve birlikte yürümeye başladılar. Tony, eşinin rutinine katılarak kendisi de yaklaşık 11 kg verdi. Yapılan araştırmalar, günlük yürüyüşlerin sindirime, ruh haline ve kalp sağlığına olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Ayrıca, haftada birkaç gün düzenli yürüyüş yapmanın yaşam süresini artırabileceği belirtiliyor.
Beslenme Alışkanlıklarını Değiştirdi
Jerisha, sadece yürüyüşle sınırlı kalmayarak beslenme düzeninde de değişiklikler yaptı. Kalori takibi yapmaya başladı ve süt ürünleri ile dışarıda yemeyi azaltarak evde sebze ağırlıklı yemekler tercih etti. Amerikan Kalp Derneği'nin araştırmalarına göre kalori takibi, sağlıklı kilo kaybının en etkili yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Yeni Hedeflere Adım Adım
Kilo kaybıyla birlikte enerjisinin arttığını sağlık sorunlarının azaldığını belirten Jerisha artık büyük beden kıyafetlere ihtiyaç duymadığını söylüyor. "Kızımla aynı mağazalarda alışveriş yapabiliyorum" diyen Jerisha, sonraki hedefini de paylaşarak, "1 mil koşmak istiyorum. Bunu hiç başaramamıştım. Şimdi ise her gün bu hedefe bir adım daha yaklaşıyorum." dedi.