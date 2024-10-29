Kendi 26, eşi 11 kilo verdi! 47 yaşındaki kadın tek yöntemle cayır cayır eridi: 2 çocuğa rağmen…

Geçmişte aktif bir hemşire olan Jerisha, 12 yıl önce sigorta sektöründe evden çalışma pozisyonuna geçiş yaptıktan sonra hareketsiz bir yaşama adapte oldu. Spor yapmayı hiçbir zaman sevmeyen Jerisha, yürüyüşün ona uygun olduğunu fark etti. Haftada birkaç kez yaklaşık 4.8 km yürüyüş yapmaya başladı ve bu rutini zamanla bir alışkanlık haline getirdi.

Küçük Adımlarla Gelen Sağlık Faydaları

New York Post'un haberine göre, Jerisha'nın eşi Tony de kilo evrme sürecine destek oldu ve birlikte yürümeye başladılar. Tony, eşinin rutinine katılarak kendisi de yaklaşık 11 kg verdi. Yapılan araştırmalar, günlük yürüyüşlerin sindirime, ruh haline ve kalp sağlığına olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Ayrıca, haftada birkaç gün düzenli yürüyüş yapmanın yaşam süresini artırabileceği belirtiliyor.

47 yaşındaki iki çocuk annesi Jerisha 26 kilo verdi (NYP)

Beslenme Alışkanlıklarını Değiştirdi

Jerisha, sadece yürüyüşle sınırlı kalmayarak beslenme düzeninde de değişiklikler yaptı. Kalori takibi yapmaya başladı ve süt ürünleri ile dışarıda yemeyi azaltarak evde sebze ağırlıklı yemekler tercih etti. Amerikan Kalp Derneği'nin araştırmalarına göre kalori takibi, sağlıklı kilo kaybının en etkili yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

47 yaşındaki iki çocuk annesi Jerisha 26 kilo verdi (NYP)

Yeni Hedeflere Adım Adım

Kilo kaybıyla birlikte enerjisinin arttığını sağlık sorunlarının azaldığını belirten Jerisha artık büyük beden kıyafetlere ihtiyaç duymadığını söylüyor. "Kızımla aynı mağazalarda alışveriş yapabiliyorum" diyen Jerisha, sonraki hedefini de paylaşarak, "1 mil koşmak istiyorum. Bunu hiç başaramamıştım. Şimdi ise her gün bu hedefe bir adım daha yaklaşıyorum." dedi.