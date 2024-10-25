e-Nabız nedir, tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?

e-Nabız, sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm işlemleri merkezi bir platformda toplayarak vatandaşların kolayca erişimini sağlıyor. Bu dijital sağlık sistemi, teşhis, tahlil sonuçları, reçeteler ve hastane ziyaretleri gibi birçok önemli bilgiyi içeriyor. COVID-19 aşı takibi, geçmiş aşı bilgileri, radyoloji görüntüleri gibi önemli özellikler ile sağlık yönetiminde vatandaşlara kapsamlı bir çözüm sunuyor.

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e-Nabız Üzerinden Tahlil Sonuçları Nasıl Görüntülenir?

e-Nabız üzerinden tahlil sonuçlarına erişmek oldukça kolay. Vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve e-Nabız şifreleri ile sisteme giriş yaparak "Akıllı Asistan" bölümündeki "Tahlillerim" seçeneğine tıklayarak geçmişten günümüze kadar yapılan tüm tahlilleri görüntüleyebilirler. Bu bölümde, her bir tahlil detaylı olarak incelenebilir.

Ayrıca, "Karşılaştır" seçeneği ile tahlil sonuçları normal referans değerleriyle kıyaslanarak grafiksel bir görünüm elde edilebilir. Bu özellik, vatandaşların kendi sağlık durumlarını daha iyi anlamalarını ve takip etmelerini kolaylaştırıyor.