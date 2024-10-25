Boş pilleri hemen atmayan pişman oluyor!

Boş pillerin genellikle çekmecelerde ya da kapalı alanlarda saklandığını ifade eden uzmanlar, bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Yanlışlıkla temas, yüksek sıcaklık veya nem gibi etkenler, pillerin patlamasına veya sızıntı yapmasına neden olabiliyor. Bu tür olaylar, hem evdeki eşyaların zarar görmesine hem de insan sağlığını tehdit eden kimyasal maddelerin yayılmasına yol açabilir.

Ne Yapmalıyız?

Uzmanlar, kullanılmayan veya boş pillerin kesinlikle uygun bir şekilde atılması gerektiğini vurguladı.

Yerel geri dönüşüm merkezleri veya özel pil toplama noktaları aracılığıyla bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi, olası tehlikelerin önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Sağlığınız ve güvenliğiniz için pilleri doğru şekilde yönetmeyi unutmayın!

Kaynak: A HABER ARŞİV