Canan Karatay uyarıyor: Bu toz ve kapsülleri sakın kullanmayın!

Toz ve kapsül formunda piyasaya sürülen kolajen takviyeleri, büyük vaatlerle sunulsa da sağlık uzmanları bu ürünlerin risklerine karşı halkı uyarıyor. Prof. Dr. Karatay, "Kolajenin ilacı olmaz. Bu takviyeler kalbi büyütüyor, kalp krizi yapıyor ve hatta kalbin durmasına neden olabilir" diyerek ciddi bir uyarıda bulundu. Karatay'a göre, vücudun ihtiyaç duyduğu kolajeni doğal yollardan almak en güvenli yöntem.

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Doğal Kolajen Kaynakları: Kelle Paça ve Kemik Suyu

Kolajeni doğal yollarla almak isteyenlere Karatay'ın önerisi kelle paça çorbası. Haftada bir kere tüketilmesi gerektiğini belirten Karatay, bu geleneksel çorbanın vücudun yapı taşlarını sağladığını söyledi. Kelle paça sevmeyenler için ise Karatay, farklı bir karışım önerdi: "Limon suyu, kristal kaya tuzu ve kemik suyunu karıştırın, kahvaltıdan önce tüketin."

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Uzmanlar Kolajen Takviyelerine Karşı Uyarıyor

Beslenme uzmanları da kolajen takviyelerinin yan etkilerine dikkat çekiyor. Uzman Diyetisyen Gazme Çakaloğlu, bu takviyelerin sindirim sorunları, mide bulantısı, alerjik reaksiyonlar ve cilt problemleri gibi istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Uzmanlar, kolajen ihtiyacını doğal besinlerden karşılamanın daha güvenli olduğunu ifade ediyor.

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Kolajen Takviyesi Konusunda Uzman Görüşleri Farklılaşıyor

Kolajen takviyelerinin kullanımı konusunda uzmanlar arasında farklı görüşler de mevcut. Dermatolog Dr. Zahide Eriş, kolajen takviyelerinin yaşa ve cilt yapısına göre fayda sağlayabileceğini savunuyor. Dr. Eriş, klinik çalışmaların en az üç aylık bir kullanım süresini önerdiğini ve düzenli kullanımda cilt elastikiyetinde artış, kırışıklıklarda azalma ve nem dengesinde iyileşme görülebileceğini belirtti. Ayrıca, sıvı formüllü kolajenlerin daha yüksek emilim sağladığına dikkat çekti.

Dr. Eriş, kolajenin popülerliğinin haklı olduğunu ifade ederek, "Her alanda olduğu gibi güvenilir laboratuvarlarda üretilen ve güvenilir markaları kullanmak gerekir. Kolajen takviyeleri için doktorlardan destek istemek doğru olacaktır" dedi.