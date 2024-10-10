İbn-i Sina’nın olmazsa olmaz besini: Hafızayı zehir gibi yapıyor!

Pekmezin kardeşi olarak bilinen tahin, susam tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen besleyici bir gıda olarak dikkat çekiyor. İçerdiği zengin besin değerleri sayesinde birçok sağlık sorununa fayda sağlıyor...

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Doğal Enerji Deposu: Tahin, sağlıklı yağlar ve proteinler içerdiği için vücuda uzun süreli enerji sağlar. Yoğun bir günün başlangıcında zindelik ve güç verir.

Kemiklerin Koruyucusu: Yüksek miktarda kalsiyum ve magnezyum içeren tahin, kemikleri güçlendirir ve osteoporoz gibi hastalıklara karşı korur. Büyüme çağındaki çocuklar ve menopoz dönemindeki kadınlar için idealdir.

Kalbin Dostu: Omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığını korur, kötü kolesterol seviyesini düşürür ve damarları temizler. Kalp hastalıkları riskini azaltır.

Beynin Besini: Vitamin ve mineraller açısından zengin olan tahin, beyin fonksiyonlarını destekler, hafızayı güçlendirir, konsantrasyonu artırır ve zihinsel yorgunluğu azaltır.

Bağırsakların Dostu: Lifli yapısı sayesinde sindirimi kolaylaştırır, kabızlık sorunlarını önler ve bağırsak sağlığını korur.

Cildin Işıltısı: E vitamini içeriği ile cildi nemlendirir, yaşlanma etkilerini geciktirir ve genç bir görünüm kazandırır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kaynak: AA

İBN-İ SİNA'NIN TAHİN RİTÜELİ NEDİR?

İbn-i Sina, tahini sadece lezzetli bir besin olarak değil, aynı zamanda bir şifa kaynağı olarak görürdü. Sabah kahvaltılarında düzenli olarak tükettiği tahin, ona zindelik ve enerji verirken, uzun ömürlü olmasına da katkı sağlamıştır.

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