Araştırmayla kanıtlandı: Bu meyve ömrü 10 yıl uzatıyor

Chichester Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma, yüksek antioksidan içeriği ile dikkat çeken frenk üzümünün genel sağlık üzerinde olumlu etkileri sayesinde ömrü uzatabileceğini ortaya koydu.

Kaynak: A HABER ARŞİV

Egzersiz Fizyolojisi Profesörü Mark Willems, frenk üzümünün sadece bir hafta boyunca tüketilmesinin bile genel kan dolaşımını iyileştirebileceğini ve vücudun biyolojik yaşını 10 yıl gençleştirebileceğini belirtti. Klinik araştırmalarda, sadece dört ila yedi gün içinde önemli değişiklikler gözlemlendi.

Profesör Willems, "Antosiyaninin, görünen ömrü boyunca sağlığı etkilemek için anlamlı potansiyeline ulaşmaya başladık. Frenk üzümü bileşikleri, kan damarlarını daha sağlıklı ve genç hale getiriyor" dedi.

Frenk üzümü ekstraktının kolay alınabilirliği, kan damarları üzerinde faydalı bir etki sağlamak için koruyucu bir ilaç olarak işlev görebileceğini vurguladı.

Frenk üzümü, besleyici içeriği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çeken bir meyvedir.

Kaynak: A HABER ARŞİV

İşte frenk üzümünün başlıca faydaları:

Yüksek Antioksidan İçeriği: Frenk üzümü, serbest radikallerle savaşan antioksidanlar açısından zengindir. Bu, hücre hasarını azaltarak yaşlanma belirtilerini geciktirebilir.

Kalp Sağlığını Destekler: İçerdiği antosiyaninler, kan damarlarının sağlığını iyileştirir. Ayrıca, kan basıncını düzenleyerek kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

Kan Dolaşımını İyileştirir: Yapılan araştırmalar, frenk üzümü özünün kan akışını artırdığını ve genel dolaşımı iyileştirdiğini göstermektedir.

Kaynak: A HABER ARŞİV

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: C vitamini açısından zengin olan frenk üzümü, bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Sindirim Sağlığını Destekler: Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını korur.

Cilt Sağlığını Geliştirir: Antioksidan özellikleri, ciltteki iltihaplanmaları azaltabilir ve cildin genç görünümünü korumasına yardımcı olabilir.

Kilo Kontrolüne Yardımcı Olabilir: Düşük kalori içeriği ve yüksek lif miktarı, tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Kaynak: A HABER ARŞİV