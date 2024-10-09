İçmeden önce bir kez daha düşünün! Maden suyunu yanlış tüketirseniz...

Magnezyum ve mineral içeriği ile sıkça tercih edilen maden suyu, özellikle mide asidinin dengelenmesine yardımcı olması nedeniyle popülerdir. Ancak, yanlış tüketimi bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

MADEN SUYUNUN DOĞRU TÜKETİMİ

Uzmanlar, maden suyunun hijyenik cam şişelerde tüketilmesini öneriyor; aksi takdirde minerallerin kaybolabileceği uyarısında bulunuyor. Maden suyu tüketmek isteyenlerin, yemekten en az 1 saat sonra içmeleri gerektiği belirtiliyor. Yemek üzerine içilen maden suyu, mide asit dengesini bozarak sindirim sorunlarına yol açabilir.

Kas ve Sinir Sağlığı: Yüksek magnezyum içeriği sayesinde maden suyu, kas ve sinirlerdeki elektrik sinyallerinin iletimini destekler. Bu da kalp sağlığını koruma açısından önemlidir.

Damar Sertliği Önleme: Magnezyum eksikliği çeken bireylerde damar sertliği gibi sorunların önlenmesine yardımcı olur.

Sıvı Dengeleme: Vücuttaki sıvı dengesini düzenleyerek, birçok sağlık sorununu önler.

Asit Baz Dengesi: Maden suyunda bulunan sodyum, asit-baz dengesini sağlamada önemli bir rol oynar. Sinir uyarılarını taşıyarak mide sağlığına katkıda bulunur.

Böbrek Sağlığı: Sodyum, böbrek taşı oluşumunu engelleyici etkisiyle dikkat çeker.

Maden suyu (AA)