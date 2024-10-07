Canan Karatay’ın ’1 kere bile yemedim’ dediği besin! Meğer çok zararlıymış

Ezber bozan açıklamalarıyla bilinen İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay, ithal edilen bazı kuruyemişlerin insan sağlığını tehdit edebileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Canan Karatay (AA)

Karatay, "Ben hayatımda bir kere yememişimdir. Fındık, fıstık varken neden kaju yiyeyim?" diyerek bu kuruyemişlerin potansiyel tehlikelerine dikkat çekti.

Kaju, yüksek kalori içeriği nedeniyle kilo sorunlarına yol açabilirken, fıstık alerjisi olanlar için alerjik reaksiyonları tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Sakın tüketmeyin! (A HABER ARŞİV)

Aşırı tüketiminin cilt sorunlarına, sivilce oluşumuna neden olabileceğini ifade eden Karatay, ayrıca ameliyat olacak hastaların da bu meyveyi üç hafta öncesinden bırakmalarını önerdi. Kaju'nun içeriğindeki yüksek tuz nedeniyle tansiyon hastaları için risk oluşturduğunu da ekledi.

"AĞZIMA BİLE SÜRMEM"

Karatay, bu besinlerin faydalı sanıldığına dikkat çekerek, "Ağzıma bile sürmem" diyerek uyardı.