Boğaz ağrısını söküp atıyor! Şifası kabuğunda saklı...

Sağlık için inanılmaz faydaları olan nar, mikrop kırıcı özellikleriyle dikkat çekiyor. Genellikle tanelerinin şifalı olduğu bilinse de, nar kabukları da bir o kadar faydalı. Son günlerde artış gösteren boğaz enfeksiyonu ve soğuk algınlığını hafifletmek için nar kabuğunu kullanabilirsiniz.

TAM BİR ŞİFA DEPOSU!

Soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunan nar kabuğu çayı, kurutulmuş nar kabuklarının kaynar suya eklenmesiyle hazırlanabilir.

10-15 dakika demledikten sonra bal veya limon ekleyerek tatlandırmak, soğuk algınlığını daha hızlı atlatmaya yardımcı olabilir.

Boğaz ağrısına doğal çözüm! (A HABER ARŞİV)

NAR KABUĞUNUN FAYDALARI

-Nar kabuğu, yüksek seviyelerde antioksidan içeriği sayesinde vücudun sağlığını desteklerken, cilt görünümünü de iyileştirmeye yardımcı olabilir.

-Anti-inflamatuar özellikleri ile iltihaplanmalara karşı savaşır; eklem ağrıları gibi iltihaplı bölgelerde kullanılabilir.

-Nar kabuğu tozunu suyla karıştırarak elde edilen macunu, eklem ağrılarına ve artrite uygulamak, ağrıların azalmasına yardımcı olabilir.

Nar Kabuğu (A HABER ARŞİV)

-Aynı zamanda antibakteriyel ve antiviral özellikleri ile boğaz ağrısı ve diş eti iltihapları gibi enfeksiyonları hafifletmekte etkili olan nar kabuğu, çay veya gargara şeklinde de kullanılabilir. Bu uygulama, ağız sağlığını korumak için faydalıdır.

-Nar kabuğu, cilt sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. İçerdiği polifenoller, cildin esnekliğini artırırken, akne gibi sorunların azalmasına yardımcı olur.

-Nar kabuğu tozunu yoğurtla karıştırarak yapılan yüz maskesi, cildi temizlemeye ve ölü hücrelerden arındırmaya destek sağlar.

Nar Kabuğu (A HABER ARŞİV)