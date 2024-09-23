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Turşuyu böyle kurun kütür kütür olacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 16:57
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Turşuyu böyle kurun kütür kütür olacak!

Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan turşuyu, bu yıl geleneksel tariflerin dışında bir yöntemle hazırlamaya ne dersiniz? Doğal fermantasyon süreciyle yapılan turşular, hem lezzetli hem de kütür kütür dokusuyla dikkat çekiyor.

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