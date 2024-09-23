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Palamutları bu sosla marine edin! Lezzetini ikiye katlıyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 17:04
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Palamutları bu sosla marine edin! Lezzetini ikiye katlıyor...

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte, bol miktarda ağlara takılan palamut, hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Lezzetli bir palamut yemenin sırrı ise doğru marinasyon yönteminde gizli. İşte palamutu marine etmek için kullanabileceğiniz en lezzetli malzeme...

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