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Şahin gibi gözler için 20-20-20 kuralını uygulayın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 12:52
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Şahin gibi gözler için 20-20-20 kuralını uygulayın!

Teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte, bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve telefonlar günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak, bu cihazları uzun süre kullanmak göz yorgunluğuna neden oluyor. Edineceğiniz bazı alışkanlıklar sayesinde bu sorunu azaltabilirsiniz.

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