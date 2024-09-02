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Patatesi böyle saklayın! Filizlenme sorununu ortadan kaldırıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 17:23
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Patatesi böyle saklayın! Filizlenme sorununu ortadan kaldırıyor

Balkon veya kiler dolaplarında saklanan patateslerde zamanla filizlenme sorunu yaşanabilir. Bu durum, patateslerin hızla bozulmasına ve çöpe gitmesine neden olabilir. Ancak, patateslerin filizlenmesini önlemek ve daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için basit yöntemler var. İşte detaylar...

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