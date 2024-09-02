En sağlıklı ekmek meğer buymuş! Ne tam buğday ne de kepekli...

Ekmek çeşitleri arasında hangisinin sağlıklı olduğu merak konusu oluyor. İçerdiği besin değeri ve lif oranına göre diyetisyenler genellikle beyaz ekmek yerine buğday ve kepek ekmeğini önerse de, Türkiye'de sıklıkla gözden kaçırılan bir ekmek türü var. Çavdar Ekmeği, sağlık açısından birçok avantaj sunarak diğer ekmek çeşitlerine göre bir adım öne çıkıyor.