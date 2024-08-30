Sahte balı anlamanın yöntemi! Işığa tutulunca...

Sahte balı anlamanın yöntemi

Bu partilerin yüzde 40'ından fazlasının en az bir ilave şeker kaynağıyla değiştirildiği ortaya çıktı. İngiltere'den alınan 10 numunenin ise her biri sahte bal olarak belirlendi.

Şimdi ise Bedfordshire'daki Cranfield Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, balın sahte olup olmadığını tespit etmek için özel bir ışık analiz yöntemi geliştirdiler.