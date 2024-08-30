Sahte balı anlamanın yöntemi! Işığa tutulunca...
Sahte bal, genellikle şeker şerbeti, yüksek fruktozlu mısır şurubu veya diğer tatlandırıcılarla karıştırılmış bal ürünlerini ifade eder. Bu tür ürünler, sağlık açısından risk taşıyabilir. Sahte balın tespiti ise bu tür sorunların önüne geçmek için önemlidir. Peki sahte bal nasıl anlaşılır? İşte cevabı...
Bedfordshire'daki Cranfield Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda, bal kavanozunu açmadan sahte balı tespit etmenin yenilikçi bir yöntemi keşfedildi. Bilim insanları, balın içine ışık tutarak, balın gerçek olup olmadığını belirleyebiliyorlar.
Balı daha ucuz malzemelerle seyrelterek piyasaya sürmek, küresel ölçekte kârlı bir iş haline geldi. Bugüne kadar her kavanozun açılıp içeriğinin test edilmesi gerekiyordu, sahtekarların daha ucuz şeker şurupları ekleyip eklemediği bu şekilde anlaşılıyordu. Geçtiğimiz yıl yapılan büyük bir AB çalışmasında, 20 ülkeden ithal edilen 320 parti bal incelendi.
Bu partilerin yüzde 40'ından fazlasının en az bir ilave şeker kaynağıyla değiştirildiği ortaya çıktı. İngiltere'den alınan 10 numunenin ise her biri sahte bal olarak belirlendi.
Şimdi ise Bedfordshire'daki Cranfield Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, balın sahte olup olmadığını tespit etmek için özel bir ışık analiz yöntemi geliştirdiler.
Bu çalışmaya liderlik eden Biyoenformatik öğretim görevlisi Dr. Maria Anastasiadi şunları söyledi: "Bal, dolandırıcılar tarafından kolayca hedef alınabilir, bu da gerçek tedarikçileri maddi zarara uğratır ve güveni zedeler. Bu yöntem, şüpheli numuneleri hızlı bir şekilde tanımlamak için etkili bir araç olup tüketicileri ve tedarik zincirlerini korumaya yardımcı olur."
İngiliz Arıcılar Birliği'nden Ian Campbell ise "Bu, testerlerle balı taklit edenler arasında bir tür 'silahlanma yarışı' haline geldi" dedi
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