Gözaltı morlukları dert olmaktan çıkacak! 1 ay boyunca...

Retinol, cilt pigmentasyonunu düzenleyebilir ve hiperpigmentasyonun azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu, göz altı morluklarının görünümünü iyileştirebilir.

Göz altı cildinde pürüzsüzleşme sağlar ve renk bozulmalarını azaltır. Düzenli kullanımda, cilt yüzeyi daha düzgün ve homojen hale gelebilir.

C vitamini, cildin kolajen üretimini destekler ve böylece cildin sıkılığını ve elastikiyetini artırır. Bu, göz altı bölgesinin daha genç görünmesine yardımcı olabilir.