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Parmak çıtlatmak gerçekten zararlı mı? Bilim insanları son noktayı koydu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 13:08
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Parmak çıtlatmak gerçekten zararlı mı? Bilim insanları son noktayı koydu

Alışkanlıklar, hayatımızda düşünmeden otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz davranışlardır ve zamanla kendiliğinden bir rutin haline gelir. Ancak, bu alışkanlıkların bazıları sağlık üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Peki parmak çıtlatmak kireçlenmeye sebep olur mu? İşte detaylar...

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