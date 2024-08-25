Karaciğeri tertemiz yapıyor! 1 bardak tüketince toksin maddeden eser kalmayacak

Nar faydaları

NAR FAYDALARI

Tansiyon olarak bilinen kan basıncı, yüksek olduğunda kalp hastalıkları ve felç gibi riskli durumlar meydana gelebilir.

Nar meyvesinin sıkılmasıyla elde edilen nar suyunun her gün 1 bardak içtiğinizde kan basıncınız dengelenebilir.

KALP DAMAR HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIR

Nar suyunu dengeli ve düzenli bir şekilde tükettiğinizde kan damarlarındaki dolaşımı düzenlenir.Nar suyu, içeriğindeki yüksek oranda potasyum, C vitamini ve polifenollerden dolayı kan akışının düzenlemesini sağlar.

Karaciğeri temizliyor