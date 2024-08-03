Uyku apnesine dikkat!
Son dönemde uyku apnesi yaşayan kişilerin sayısının ülkemizde önemli ölçüde arttığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu hastalığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ve asla ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.
Son dönemde uyku apnesi yaşayan kişilerin ülkemizde bir hayli yükselmiş durumda olduğu belirtilirken konunun uzmanları ise bu hastalığın asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kişi eğer gece horluyorsa, sabah yorgun olarak uyanıyorsa; yani hiç uyumamış gibi, dinlenmemiş gibi kalkıyor ve gün boyu özellikle pasif kalınan ortamlarda kişinin uykusu geliyor ve içi geçiyorsa, bu sırada kişiyi dışardan izleyen birisi uyku sırasında kendisinin nefes alamadığını ve nefesinin durduğunu söylüyorsa bu kişide uyku apnesi var demektir. Bunun anlaşılması için bir uyku testinin yapılması gerekiyor, bu önemli. Çünkü uyku apnesi gerçekten sağlığımızı çok yönlü bir şekilde riske atmaktadır.
Eğer zamanında teşhis edilip tedavi edilmezse uyku apnesi kişiyi yorar. Uyku apnesi olan kişiler dışardan bakıldığında sürekli uyuyan kişiler gibi görünür ama aslında bu kişiler kaliteli uyku uyuyamadıkları için dinlenemezler. Çok uyur gibi görünürken aslında hiç uyuyamazlar. Buna bağlı olarak gergin olurlar, sinirli olurlar, sosyal uyumları bozulur, işe odaklanamazlar. Ayrıca kalp damar sistemiyle ilgili akciğer hastalıkları ortaya çıkar. Değişik sistemlerde depresyon gibi, cinsel istek azalması ve iktidarsızlık gibi sorunlar görülebilir. Özellikle uykuya bağlı olarak iş kazaları ve trafik kazaları gibi bilinçsel sorunlar görülebilir" dedi.
Uyku apnesinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Özlü, "Uyku apnesi ihmal edilecek bir şey değildir. Özellikle erkeklerde ve fazla kilolu kişilerde daha çok görülür. Uyku apnesinin teşhisi ve tedavisi mümkündür" şeklinde konuştu.
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