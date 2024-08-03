Uyku apnesine dikkat!

Uyku problemleri

Eğer zamanında teşhis edilip tedavi edilmezse uyku apnesi kişiyi yorar. Uyku apnesi olan kişiler dışardan bakıldığında sürekli uyuyan kişiler gibi görünür ama aslında bu kişiler kaliteli uyku uyuyamadıkları için dinlenemezler. Çok uyur gibi görünürken aslında hiç uyuyamazlar. Buna bağlı olarak gergin olurlar, sinirli olurlar, sosyal uyumları bozulur, işe odaklanamazlar. Ayrıca kalp damar sistemiyle ilgili akciğer hastalıkları ortaya çıkar. Değişik sistemlerde depresyon gibi, cinsel istek azalması ve iktidarsızlık gibi sorunlar görülebilir. Özellikle uykuya bağlı olarak iş kazaları ve trafik kazaları gibi bilinçsel sorunlar görülebilir" dedi.

Uyku apnesinin kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Özlü, "Uyku apnesi ihmal edilecek bir şey değildir. Özellikle erkeklerde ve fazla kilolu kişilerde daha çok görülür. Uyku apnesinin teşhisi ve tedavisi mümkündür" şeklinde konuştu.