Sıcak havalar ani kalp krizini tetikliyor! Alınması gereken önlemler...

Kalp rahatsızlıkları

Risk grupları ve alınması gereken önlemler

Dr. Kalli, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Özellikle belli bir yaşın üzerindeki kişilerin güneşin dik geldiği öğle vakitlerinde çok fazla sokağa çıkmaması ve aynı zamanda yoruldukları zaman biraz daha gölge bölgelerde dinlenmeleri gerektiğini öneririz. Astım, koah, kalp yetmezliği, şeker ve tansiyon hastaları gibi kronik rahatsızlığı olan hastalar sıcak havalarda riskli bölümdedir. Bu hastalar dışarıya çıkmak zorundalarsa özellikle güneşin çok fazla olmadığı ve havanın çok sıcak olmadığı sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde işlerini halletmelerini öneririz" diye konuştu.