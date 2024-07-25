Vitamin eksikliğine dikkat: Mutsuzluğa sebep oluyor...

Depresyon

SAĞLIKLI BESLENME İLE MUTSUZLUĞA SON VEREBİLİRSİNİZ

D VİTAMİNİ: DEPRESYONUN TEMELİ

D vitamini eksikliği, özellikle kış aylarında güneş ışığına maruziyetin azalmasıyla daha sık görülebiliyor. D vitamini, serotonin adı verilen mutluluk hormonunun üretimine katkıda bulunnan bir değer olarak biliniyor. Eksiklik durumunda ise depresyon ve mutsuzluk riski artış gösteriyor.

B VİTAMİNLERİ VE ZİHİNSEL ENERJİLER

B vitaminleri, özellikle B6, B9 (folat), ve B12, sinir sisteminin düzgün çalışmasında önemli rol oynuyor. Bu vitaminlerin eksikliği, enerji düzeylerinin düşmesine ve ruh halinin bozulmasına neden oluyor.