Az su içmek böbrek taşı riskini artırıyor
Su, vücutta hücrelerin, dokuların ve organların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan temel bir bileşendir. Vücut sıvı dengesi, kan basıncı düzenlemesi ve sindirim sistemi işlevleri suyun varlığına bağlıdır. Yazın artan hava sıcaklığını sebebiyle günlük su tüketimine dikkat etmemiz gerekir. İşte uzmanından konuya ilişkin öneriler...
Günlük su tüketiminin artırılması, böbrek ve üreter taşlarının oluşumunu engellemek adına oldukça etkilidir. Günde en az 2 litre idrar çıkartacak kadar sıvı tüketilmesi, idrarın seyrelmesine, taş oluşumunun engellenmesine veya mevcut taşların boyutlarının büyümemesine yardımcı olur.
İDRAR RENGİNE DİKKAT!
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Üroloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çolak, AA muhabirine, yazın artan hava sıcaklığının vücudun daha fazla su kaybetmesine neden olduğunu belirtti.
Böbrek taşı oluşumu riski taşıyan kişiler yaz aylarında su tüketimlerini artırmalı ve idrar miktarlarını takip etmelidir. Ayrıca, idrarın rengine dikkat edilmelidir. Koyu renkli idrar, vücudun yeterince su almadığının bir göstergesidir." ifadesini kullandı.
Çolak, böbrek sağlığını korumak adına sadece su içmenin yeterli olmadığına da dikkati çekerek, "Aynı zamanda dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, tuz ve kırmızı et tüketimini azaltmak da böbrek taşlarının oluşumunu engellemede önemli rol oynar." dedi.
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