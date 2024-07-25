Az su içmek böbrek taşı riskini artırıyor

İDRAR RENGİNE DİKKAT!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Üroloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çolak, AA muhabirine, yazın artan hava sıcaklığının vücudun daha fazla su kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Böbrek taşı oluşumu riski taşıyan kişiler yaz aylarında su tüketimlerini artırmalı ve idrar miktarlarını takip etmelidir. Ayrıca, idrarın rengine dikkat edilmelidir. Koyu renkli idrar, vücudun yeterince su almadığının bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Çolak, böbrek sağlığını korumak adına sadece su içmenin yeterli olmadığına da dikkati çekerek, "Aynı zamanda dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, tuz ve kırmızı et tüketimini azaltmak da böbrek taşlarının oluşumunu engellemede önemli rol oynar." dedi.

su tüketimi