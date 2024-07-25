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Bebek gibi bir cilde sahip olmak mümkün: Ciltteki ölü hücreleri kazıyıp atan o takviye!

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 09:13
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Bebek gibi bir cilde sahip olmak mümkün: Ciltteki ölü hücreleri kazıyıp atan o takviye!

Temiz ve sağlıklı bir cilde sahip olmak herkesin hayalidir. Düzenli cilt bakımı yapmak, cildi temiz tutmak büyük önem taşıyor. Ancak, bazen tüm çabalarımıza rağmen cilt sorunlarıyla baş etmek zorunda kalabiliriz. Aydınlık, parıl parıl bir cilde sahip olmak mümkün. Bu takviyeyi kullananlar çok geçmeden ciltlerinin bebek gibi olduğunu gözlemliyorlar. Peki cildin yenilenmesi için ne kullanmalıyız? İşte tüm detaylar...

Sağlıklı görünen bebek gibi bir cilde sahip olmak pek çok insanın hayalidir. Bu görünümü elde etmek için çeşitli çabalara girebiliyoruz fakat bazen birçok yöntemin sonuç vermediğiyle karşılaşıyoruz. Bu noktada hangi ürünlerin cilde fayda sağladığını bilmek önem taşıyor. Bu takviye cildinizi ışıl ışıl yapacak. Düzenli kullanımda tüm etkilerini gözlemleyeceksiniz...

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Kolajen, vücudunuzu güçlendirir, yapılandırır, destekler, kanınızın pıhtılaşmasına yardımcı olur, ölü cilt hücrelerinin değiştirilmesine yardımcı olur. Organlarınız için koruyucu bir örtü oluşturur, yeni cilt hücrelerinin büyümesini sağlar.

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KOLAJEN FAYDALARI

Ölü cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur

Cilt elastikiyeti sağlayarak, güç ve esneklik kazandırır

Kemiklerde oluşabilecek kırılganlığı azaltır

Kırışıklıklara iyi gelir

Saç derisini ve saçları güçlendirir

Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur

KOLAJENKOLAJEN

KOLAJEN İÇEREN BESİNLER

İlikli kemik suyu

Sığır eti

Tavuk eti

Hindi eti

Balık

Yumurta beyazı

kolajen faydalarıkolajen faydaları

KIRMIZI MEYVE VE SEBZELER KOLAJEN ÜRETİMİNİ DESTEKLER

Ahududu

Böğürtlen

Yaban mersini

Kızılcık

Çilek

Kiraz

Elma

Pancar

Kırmızı kapya biber

Domates

kırmızı meyvelerkırmızı meyveler

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