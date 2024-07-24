24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Sıcaklık artışının kalp krizi riskini yükselttiği uyarısı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 17:16
ABONE OL
Sıcaklık artışının kalp krizi riskini yükselttiği uyarısı

Son dönemde artan hava sıcaklıkları, kalp krizi geçirme riskini önemli ölçüde artırıyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, kalp hastaları ve kronik sağlık sorunu olan bireylerin aşırı sıcaklardan etkilenme riskinin daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Sıcak havanın kalp krizi, kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu gibi sağlık sorunlarına neden olduğunu dile getiren (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, özellikle risk grubunda bulunan hastaların ve yaşlıların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kalp kriziKalp krizi

Sıcak havaların vücudun ısı dengesini bozduğunu ve kalp sağlığını doğrudan etkilediğini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"20 derecenin üzerindeki hava sıcaklığı durumunda her bir derece sıcaklık artışında özellikle 65 yaş üstü bireyler için yüzde 2 oranında kalp krizi riskinin arttığı görülüyor. Sıcaklık ne kadar artarsa kalp krizini o kadar fazla görüyoruz. Bunun yanında hipertansiyon ve ritim bozuklukları ortaya çıkıyor. Ayrıca beyin kanaması gibi olumsuzlukları görebiliyoruz. O yüzden kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar çok dikkatli olacaklar."

Kronik hastalıkKronik hastalık

Prof. Dr. Altay, sıcak havalardan korunmak için bol sıvı tüketilmesi ve yağlı gıdalardan kaçınarak hafif yemeklerle sebze ve meyvelerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Altay, günün en sıcak saatlerinde mümkün olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör