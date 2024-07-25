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BB ve CC krem farkları nelerdir?

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 16:43
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BB ve CC krem farkları nelerdir?

Cilt kusurlarını gizlemek için çeşitli ürünler kullanıyoruz. Hem kapatıcılık etkisi olan hem de hafif yapıda olmasıyla bb ve cc kremler çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Bu ürünler cilt gözeneklerini tıkamadan hem istenmeyen görüntüleri gizler hem de cildi daha sağlıklı gösterir. Peki bu kremlerin arasındaki farkı biliyor musunuz? İşte bb ve cc krem arasındaki farklar...

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