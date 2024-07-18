Bu besinler hafızayı çelik gibi yapıyor!

Alzheimer gibi beyin ile bağlantılı hastalıkları önleyebilmek için hafızayı güçlü tutmak önemlidir. Stresten uzak durmak, düzenli vücut ve beyin egzersizleri yapmak gerekir. Ancak en önemlisi beslenme alışkanlıklarımızdır. Özellikle de bazı besinler hafızayı güçlendirerek ilerleyen yaşlarda oluşabilecek bazı nörolojik hastalıkları önleyebilir. İşte o besinler...

zerdeçal