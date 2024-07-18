Bu besinler hafızayı çelik gibi yapıyor!
İleri yaşlarda ortaya çıkması muhtemel olan hastalıklardan alzheimer, nörolojik bir hastalıktır. Başlangıç evresinde sadece basit unutkanlıklar ile belirirken hastalık ilerlediğinde yakın çevreyi tanımamaya kadar gidebilir. Özellikle nörolojik hastalıklara karşı korunmak için beslenme düzenimize dikkat etmemiz gerekir. Peki hafızayı güçlendiren besinler nelerdir? İşte tüm detaylar...
Alzheimer gibi beyin ile bağlantılı hastalıkları önleyebilmek için hafızayı güçlü tutmak önemlidir. Stresten uzak durmak, düzenli vücut ve beyin egzersizleri yapmak gerekir. Ancak en önemlisi beslenme alışkanlıklarımızdır. Özellikle de bazı besinler hafızayı güçlendirerek ilerleyen yaşlarda oluşabilecek bazı nörolojik hastalıkları önleyebilir. İşte o besinler...
ZERDEÇAL
Zerdeçal 'kurkumin' adındaki etken maddesi sayesinde doğal ve güçlü bir antioksidandır. Eski dönemlerde birçok hastalığın tedavisi için kullanılmış olan zerdeçal, beynin bilgiyi öğrenmesine ve işlenmesine destek olur.
YAĞLI TOHUMLAR
Adeta beyin dostu olan yağlı tohumlar, sağlıklı yağ asitleri, antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından oldukça zengindirler. Ceviz, fındık, keten tohumu ve çörek otu özellikle yüksek oranda E vitamini içerirler.
Beyin sağlığı için gerekli olan yüksek omega 3 içeriği ile ceviz yağlı tohumlar arasında bir adım öndedir. Günde bir avuç içi çiğ ceviz tüketimi beyin sağlığınız için oldukça faydalıdır.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Yeşil yapraklı sebzeler, A ve K vitaminleri açısından oldukça zengindirler. Bu yeşil yapraklı sebzelere örnek olarak; Ispanak, karalahana, brokoli, roka, dereotu, maydanoz verilebilir.
Yeşil yapraklı sebzeler aynı zamanda adeta bir lif kaynağı ve C vitamini deposudur. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde beyinde oluşabilecek hasarlara karşı önlem alma da oldukça etkilidirler.
Bir kase yeşil yapraklı sebze tüketimi, uzmanlar tarafından tavsiye edilen günlük C ve K vitamini miktarını karşılayabilir. Yeşil yapraklı sebzeler çiğ ya da hafif pişirerek tüketilmelidir.
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