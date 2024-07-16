Uzmanlar ayak sağlığına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor

"Topuk kısmı desteklenen bir ayakkabı oldukça sağlıklı bir ayakkabıdır"

Ayak için bazı yapısal hastalıklar ya da sonradan edinilen hastalıklar söz konusu olmakla birlikte herkesin en önemsediği şeyin ayakkabı seçimi olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, "Ayakkabı seçiminde en önemli olan şey şudur; 1. parmak, 5. parmak ve topuk kemiği olan yer, bu 3 yer ayakta yere temas etmektedir. Buradaki yapılara yük binmektedir. Bizim seçtiğimiz ayakkabının bu anatomik dağılımı sağlayan, yük dağılımını sağlayan yapılarda değişiklik yapmaması gerekmektedir. Topuğu çok yüksek ayakkabılar kullanmamalıyız. Bunun tam tersi topuğu desteklenmemiş ayakkabılar da kullanmamalıyız. Topuklu ayakkabı giyen kişilerde özellikle tarak kısmında kişiler daha fazla vücut ağırlığını aktarırlar ve baldır kasları gerilir. Omurga öne doğru eğilim gösterir.

Bu nedenle topuklu ayakkabı gerçekten zararlıdır. Kullanılan topuğun yüzey alanı küçük olduğu için çok ciddi bir basınç, kuvvet ilişkisi yüzey alanı dar ama aynı kuvvette çok ciddi bir şekilde ayağa binen yükü artırmaktadır. Yine aynı şekilde ayak tarak kısmı dar ayakkabıları tercih etmemek gerekir. Evet ayağın kontrolünü sağlasın ama tarak kısmı bol ayakkabılar tercih etmek gerekir. Düz babet tarzı çok fazla topuk kısmı desteklenmemiş ayakkabıları da önermiyoruz. Bunun dışına bazı deformiteleri bulunan kişilerde yani ayağında yapısal bozuklukları olan kişilerde iç ve dış kavisin desteklendiği ya da kişiye özel tabanlıkların da ayakkabı içerisinde tercih edilebileceğini söylemek mümkün. Ayakkabı seçiminde, topuklu olmayacak, tarak kısmı dar olmayacak, ayağın kontrolünü sağlamalı yine de çok geniş olmamalı, ayak bileğini kavraması önemli. Bir de topuk kısmının desteklenmesi oldukça önemli. Topuk kısmı desteklenen bir ayakkabı oldukça sağlıklı bir ayakkabı olduğu söylemek mümkün. Düz ayakkabıların babet tarzı, terlik tarzı ayakkabıların seçimini kesinlikle önermiyoruz" şeklinde konuştu.

"Elde, omuzda, kolda bir kas iskelet sistemi problemi olduğu zaman onu çok kolaylıkla onu değerlendirip o probleme yönelik farkındalığımız olmakla birlikte ayak için aynı şeyi söylemek zor" diye konuşan Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bağçacı, "Kişiler muayene olurken bile ayakkabılarını çıkarmak istemiyorlar. Bir önyargı var. Elimiz veya üst ekstremitemiz kadar ayağımız da değerli. Ayak sağlığı gerçekten çok önemli. Omurganın diğer segmentleri yani bel, sırt, boyun omurgası, kalça, diz problemlerinin birçoğu aslında hastaların farkında olmadığı ayak problemleri yüzünden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle hastalar ayak sağlığı konusunda dikkatli olmalılar ve ayakkabı seçimini önemsemeliler" ifadelerini kullandı.