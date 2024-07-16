Kahve tiryakilerini üzen haber! Aç karnına içerseniz...

Aç karnına kahve içmenin diğer bir zararı da vücutta dehidrasyona neden olma ihtimalidir. Kahve, idrar söktürücü bir etkiye sahiptir ve böbreklerin daha fazla su atmasına neden olur. Bu nedenle, kahve içmeden önce yeterli miktarda su içmek de önemlidir.