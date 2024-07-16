Kahve tiryakilerini üzen haber! Aç karnına içerseniz...
Kahve dünyada en çok tüketilen ve en popüler içeceklerden biridir. Özellikle içerisindeki kafeinin enerji vermesinden dolayı çok tercih ediliyor. Ancak bazı insanlar kahve içtikten sonra ciddi bir mide problemi yaşayabiliyor. Araştırmalar aç karnına kahve içmenin birçok olumsuz etkisi olduğunu gösterdi. İşte tüm detaylar...
Aç karnına içilen kahvenin sandığımızdan daha ciddi etkileri olabilir. İşte aç karnına kahve içmenin bilinmeyen zararları...
Aç karnına kahve içmek, mide asit seviyesini artırarak mide ekşimesine, reflüye ve hatta ülsere sebep olabiliyor.
Aç karnına kahve içmenin diğer bir zararı da vücutta dehidrasyona neden olma ihtimalidir. Kahve, idrar söktürücü bir etkiye sahiptir ve böbreklerin daha fazla su atmasına neden olur. Bu nedenle, kahve içmeden önce yeterli miktarda su içmek de önemlidir.
Ayrıca sabah içilen kahve, uykusuzluğa ve sinire sebep olabilmektedir.
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