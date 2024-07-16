Pürüzsüz bir cildin sırrı bu besinde: Kolajen üretimini artırıyor...

"HAVUÇTAKİ BETA KAROTEN CİLT HÜCRELERİNİ YENİLER"

Güçlü bir antioksidan olan likopenin en büyük depo kaynağının domates olduğuna değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, karpuz ve pembe greyfurtun da likopen kaynağı olduğunu ve bu besinleri tüketmenin cildi içten dışa koruduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Beta karotenin de aynı şekilde cilt sağlığı için önemli bir antioksidandır. Havuç, tatlı patates ve ıspanak gibi beta karoten zengini gıdalar cildin güneş ışınlarına karşı direncini artırır. Beta karoten vücutta A vitaminine dönüştürülerek cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve cildin daha sağlıklı görünmesine katkıda bulunur. Yeşil çay, üzüm ve yaban mersini gibi polifenol zengini besinler ise ciltteki iltihaplanmayı azaltarak cildin daha sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olur."