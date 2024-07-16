Karanfilin hiç bilmediğiniz faydası! Çaya 3 adet atıp içerseniz...
Tarih boyunca çeşitli kültürlerin mutfaklarında yoğun aromasıyla tariflerde kullanılan karanfil, alternatif tıpta da yerini alan bir baharattır. Sağlık açısından pek çok fayda sunan karanfili çaya ekleyerek, pratik ve lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. İşte kanda antibiyotik etkisi gösteren şifalı çayın faydaları…
Diş ve baş ağrılarını hafifletmede etkili olan karanfil, doğal bir ağrı kesici olarak bilinir. Baş ağrısı ya da diş ağrısı çekiyorsanız ilaç almadan bu süreci geçirmek isteyenler için karanfil iyi bir alternatiftir. Antiseptik özelliği sayesinde ise ağız kokusunu gidermede son derece etkilidir.
Karanfil, iltihaplanmayı azaltıcı özelliğe sahiptir. Bu sayede eklem ağrılarına iyi gelir. Karanfilli çay soğuk algınlığı sonrası oluşan öksürüğü de kesme özelliğine de sahiptir.
KARANFİLLİ ÇAY NASIL HAZIRLANIR?
2 su bardağı su
3 adet karanfil
1-2 çay kaşığı siyah çay veya yeşil çay (isteğe bağlı)
Bal veya limon (isteğe bağlı)
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