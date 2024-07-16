Göz makyajı yapanlar dikkat! Bu hata gözlerde parazit istilasına neden oluyor...

Makyaj ürünleri, özellikle de göz çevresine uygulananların, Demodex istilası riskini arttırabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Karaman, bundan nasıl korunacağımızı ise şöyle açıkladı:

MAKYAJ KALINTILARI VE YAĞ BİRİKİMİ: Göz makyajı ciltte ve kirpiklerde kalıntılar ve yağ birikintileri bırakabilir. Bu ortam bu parazitler için ideal bir üreme alanı sağlar. Besin olarak özellikle rimel artıklarını severler.

KÖTÜ HİJYEN UYGULAMALARI: Uyumadan önce makyajı iyice temizlememek sorunu daha da kötüleştirebilir. 'Demodex parazitleri', biriken yağ ve ölü deri hücreleriyle beslenerek popülasyonlarının artmasına neden olur.

MAKYAJ ÜRÜNLERİNİ PAYLAŞMAK: Maskara veya göz kalemi gibi göz makyajı ürünlerinin paylaşılması, Demodex parazitlerini bir kişiden diğerine aktararak istila riskini artırabilir.