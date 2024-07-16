Göz makyajı yapanlar dikkat! Bu hata gözlerde parazit istilasına neden oluyor...
Göz sağlığını etkileyen az bilinen bir faktör var. Özellikle kadınların makyaj yaparken dikkat etmesi gereken hususlar bulunuyor. İnsan cildinde fark edilmeden yaşayan 'Demodex parazitleri' makyaj meraklıları için büyük tehlike yaratıyor.
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, göz sağlığı için göz makyajı konusunda önemli bilgiler paylaştı. Doç. Dr. Karaman "Göz sağlığında genellikle düzenli kontrollere, iyi hijyene ve dengeli beslenmeye odaklanırız ama bir faktör daha var ki o da insan cildinde fark edilmeden yaşayan küçük parazitler. Bunlara 'Demodex parazitleri' diyoruz. Özellikle makyaj meraklıları ve sık göz makyajı yapanlar için büyük risk oluşturuyor" dedi.
DEMODEX NEDİR?
Doç. Dr. Karaman, 'Demodex parazitleri'ni şöyle tanımladı: "Bu parazitler ciltte, özellikle de saç folikülleri ve yağ bezleri çevresinde yaşayan mikroskobik parazitlerdir. İnsanları etkileyen iki ana tür vardır: Demodex folliculorum ve Demodex brevis. Bu parazitler cilt ekosisteminin doğal bir parçası olsa da popülasyonları aşırı büyüdüğünde sorunlu hale gelebilirler."
BELİRTİLERİ
Göz çevresinde kaşıntı ve tahriş
Göz kapaklarında kızarıklık ve iltihaplanma
Kirpik kaybı
Arpacık, şalazyon ve tekrarlayan göz enfeksiyonları
Makyaj ürünleri, özellikle de göz çevresine uygulananların, Demodex istilası riskini arttırabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Karaman, bundan nasıl korunacağımızı ise şöyle açıkladı:
MAKYAJ KALINTILARI VE YAĞ BİRİKİMİ: Göz makyajı ciltte ve kirpiklerde kalıntılar ve yağ birikintileri bırakabilir. Bu ortam bu parazitler için ideal bir üreme alanı sağlar. Besin olarak özellikle rimel artıklarını severler.
KÖTÜ HİJYEN UYGULAMALARI: Uyumadan önce makyajı iyice temizlememek sorunu daha da kötüleştirebilir. 'Demodex parazitleri', biriken yağ ve ölü deri hücreleriyle beslenerek popülasyonlarının artmasına neden olur.
MAKYAJ ÜRÜNLERİNİ PAYLAŞMAK: Maskara veya göz kalemi gibi göz makyajı ürünlerinin paylaşılması, Demodex parazitlerini bir kişiden diğerine aktararak istila riskini artırabilir.
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