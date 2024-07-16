Duşta tüm akneler kuruyacak! Banyonuza bir kaşık ekleyin...

SİRKELİ SUYLA DUŞ ALMANIN FAYDALARI

Sirkeli su, cildi derinlemesine temizler ve gözenekleri açarak biriken kir ve yağdan arınmanıza yardımcı olur.

Cildin doğal pH dengesi asidik bir ortamda bulunur. Sirke, bu dengeyi koruyarak cildin sağlıklı görünmesini destekler.

Sirkeli su, antiseptik özellikleriyle sivilce ve akne gibi cilt problemlerine karşı etkili bir savunma sağlar.

Cildin nem dengesini koruyan ve doğal bir şekilde nemlendiren sirkeli su, cildinizin daha yumuşak ve esnek olmasını sağlar.