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Duşta tüm akneler kuruyacak! Banyonuza bir kaşık ekleyin...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 15:20 Güncelleme: 16.07.2024 15:30
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Duşta tüm akneler kuruyacak! Banyonuza bir kaşık ekleyin...

Sirkenin birçok faydası olduğu biliniyor. Vücuda olan faydalarının yanı sıra cilt problemlerine de iyi geldiği ortaya çıktı. Peki sirkeyi duşunuza eklerseniz ne olur? İşte sirke hakkında bilnmeyenler...

Sirke binlerce yıldır gıda koruyucusu ve baharat olarak kullanılmakta olup elma, armut, üzüm, çilek ve benzeri meyveler ile akçaağaç şurubu, melas, bal, hindistan cevizi, patates, pancar, peynir altı suyu, malt, tahıl gibi mayalanabilir karbonhidrat içeren her üründen yapılabilmektedir.

Sirke anti bakteriyel özelliği ile bağışıklığı destekler vücudun kötü bakterilerle mücadele etme kapasitesini arttırır. Sirkenin bu anti bakteriyel özelliği dışında kan basıncını düşürmesi, kalp damar hastalıklarının riskini azaltması, antioksidan kapasitesi gibi insan sağlığı üzerine birçok olumlu etkisi vardır.

Peki sirkeyi hiç duş alırken denediniz mi? Bu faydaları öğrendikten sonra sirkeli suyu daha sık kullanmak isteyeceksiniz. İşte sirkeli suyla duş almanın faydaları...

Banyo rutininize sadece temizlik değil, doğal ve etkili bir dokunuş katmak istiyorsanız, işte size harika bir öneri: Sirke.

SİRKELİ SUYLA DUŞ ALMANIN FAYDALARI

Sirkeli su, cildi derinlemesine temizler ve gözenekleri açarak biriken kir ve yağdan arınmanıza yardımcı olur.

Cildin doğal pH dengesi asidik bir ortamda bulunur. Sirke, bu dengeyi koruyarak cildin sağlıklı görünmesini destekler.

Sirkeli su, antiseptik özellikleriyle sivilce ve akne gibi cilt problemlerine karşı etkili bir savunma sağlar.

Cildin nem dengesini koruyan ve doğal bir şekilde nemlendiren sirkeli su, cildinizin daha yumuşak ve esnek olmasını sağlar.

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