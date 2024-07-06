Uzmanı önerdi: Keskin gözler için bu besini tüketin!

KATARAKT OLUŞUMUNU ENGELLEYEBİLİR

Doç. Dr. Sevil Karaman, çikolata ve katarakt arasındaki ilişkiyi ise şu şekilde değerlendirdi:

"Yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt, yaşlı bireylerde en yaygın görülen göz hastalıklarından ikisidir. Kakao flavonoidlerinin bu hastalıkların gelişimini yavaşlatabileceği veya önleyebileceği öne sürülmüştür. Antioksidan özellikleri sayesinde, flavonoidler göz hücrelerini oksidatif strese karşı koruyarak makula dejenerasyonu riskini azaltabilir. Benzer şekilde, katarakt oluşumuna yol açan protein agregasyonunu da engelleyebilirler. Çikolatanın potansiyel faydalarına rağmen, tüketiminde dikkatli olunması gereken bazı noktalar vardır."

AŞIRI TÜKETİMİ GENEL SAĞLIĞA ZARAR

Çikolatanın fazla tüketiminin de göz hastalıklarına yol açabileceğine işaret eden Doç. Dr. Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle yüksek şeker ve kalori içeriği nedeniyle aşırı tüketim kilo alımına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, çikolata tüketimini makul miktarlarda tutmak önemlidir. Ayrıca, çikolatanın içeriğindeki şekerin göz sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Çikolatanın göz sağlığı üzerindeki olumlu etkileri üzerine yapılan çalışmalar henüz başlangıç aşamasında olsa da, elde edilen bulgular umut vericidir. Kakao flavonoidlerinin antioksidan özellikleri sayesinde, çikolata tüketiminin göz sağlığını koruyucu etkileri olabilir. Ancak, bu etkilerin tam olarak anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Günlük diyetinize kontrollü miktarlarda kaliteli siyah çikolata eklemek özellikle kakao oranı yüzde 70 ve üzerinde, genel sağlık ve göz sağlığınız için faydalı olabilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorunu veya özel diyet gereksiniminiz varsa, çikolata tüketimi konusunda doktorunuza danışmanız önemlidir."