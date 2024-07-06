Eczacılardan "eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı

"Eczane isimli internet siteleri eczanelere ait değil"

Abbasoğlu, sağlık ürünlerinin internette "eczane" isimli firmalarca, çeşitli alışveriş platformlarında satıldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Sonunda 'eczane' ifadesi olan internet sitelerinin aslında hiçbiri eczanelere ait değil. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca eczanelerin internet sitesi açması yasak. Dolayısıyla oralarda halkımızın gördüğü, sonu 'eczane' ile biten hiçbir platform aslında bir eczaneye ait değil. Yani burada bir kandırmaca var. Zaten bizim de en büyük mücadelemiz bununla. 'Eczane' ismini, eczanenin güvenilirliğini, tedarik zinciri ile ilgili konumunu internette kullanıyorlar."

Yüz yıkama jelinin içerisinden bulaşık deterjanı çıktı

Sahte bir sağlık ürünü ile gerçeğinin ayırt edilmesinin çok zor olduğunu, en doğru sonucun analizle tespit edildiğini dile getiren Abbasoğlu, şunları kaydetti:

"Sahte ürünle orijinalini ayırt etmek gerçekten çok zor. Taklidini o kadar iyi yapıyorlar ki gözle görülebilir çok ince detaylar kalıyor. Geçenlerde, çok bilinen, ünlü bir dermokozmetik firmasının bir temsilcisi, bir yüz yıkama jelinin orijinali ve sahtesini getirip bana hangisinin sahte olduğunu sordu. Ürünü 5-6 dakika inceledim, ince detayları bilmiyorsanız birbirinden ayırt etmek gerçekten çok zor. Keza firma ürünü analize göndermiş ve o analizde yüz yıkama jelinin içerisinde bulaşık deterjanı çıkmış.

Sonuç olarak sahte ürünler halkın sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu tip ürünler piyasada giderek çoğalıyor, buna karşı tedbirli olunması gerekiyor. En güvenilir yöntem de bu tip ürünleri eczanelerden temin etmek. Eczaneden aldığınız ürün asla ve asla sahte olmaz."