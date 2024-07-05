Bu besinleri sakın tüketmeyin! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

Yüksek Kalori ve Yağ İçeriği: Kızartma ile pişirilen yiyecekler genellikle yüksek yağ içeriğine sahiptir. Bu yağlar, doymuş yağlar gibi sağlıksız yağ türlerini içerebilir ve kalori alımını artırabilir.

Yüksek sıcaklıkta yağda kızartma işlemi bazı yiyeceklerde kanserojen maddelerin oluşmasına neden olabilir. Bu maddeler kanser riskini artırabilir.