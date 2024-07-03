Temizliyor sanıyoruz ama zehir saçıyor! Her evde bulunan o malzeme...

Süngerlerin doğru şekilde kullanılması ve bakımı önemlidir çünkü mikropların ve kötü kokuların yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca, süngerlerin düzenli olarak değiştirilmesi hijyen açısından önemlidir.

Mutfak süngerleri, yanlış kullanıldığında ve gerektiği gibi temizlenmediğinde bazı sağlık riskleri taşıyabilir. İşte olası zararları ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgiler: