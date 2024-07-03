Soğuk duş alanlar dikkat! O hastalığı tetikliyor...

Tansiyon düşmesi ve artmasına bağlı bayılmalar yaşanabiliyor. Aynı zamanda kalbin kendi damarlarında da bu olabiliyor. Dolayısıyla birden soğuk suya girmek kalp spazmlarına da neden olabiliyor. Çok sıcak havalarda vücudu serinletmek için soğuk suya giriyoruz ancak bunu alıştırarak yapmak gerekli. Ilık duş almak doğrusu ama soğuk suya girilecekse de bu durum yavaş yavaş olmalı."