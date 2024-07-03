Soğuk duş alanlar dikkat! O hastalığı tetikliyor...
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda serinlemek için tercih edilen soğuk duşun kalp sağlığını olumsuz etkileyebildiğini belirtti.
Birçok kişi aşırı sıcaklarla baş etmek için buz gibi suyla yıkanmayı tercih ediyor. Prof. Dr. Altay, AA muhabirine aşırı sıcakların insan yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.
Sıcak havalarda vücudun ısı dengesini sağlamak için farklı yolların tercih edildiğini, bunlardan birinin de soğuk suyla serinlemek olduğunu anlatan Altay, yazın serinlemek için soğuk suyla duş alınmasının yanlış olduğunu, vücudun ısı dengesini korumaya çalışırken damar ve kalp hastalıklarının ortaya çıkabildiğini ifade etti.
Altay, soğuk duşun yarardan çok zararı bulunduğuna işaret ederek şunları kaydetti:
"Soğuk duşa ya da hızlı bir şekilde soğuk suya girmek vücudu olumsuz etkiliyor. Dolaşım bozukluğu oluyor, damarlar soğuğa bağlı spazma uğruyor. Vücudun dış tabakasındaki damarlarda olan bu durum sonucunda ani kan basıncı dengesizlikleri olabiliyor.
Tansiyon düşmesi ve artmasına bağlı bayılmalar yaşanabiliyor. Aynı zamanda kalbin kendi damarlarında da bu olabiliyor. Dolayısıyla birden soğuk suya girmek kalp spazmlarına da neden olabiliyor. Çok sıcak havalarda vücudu serinletmek için soğuk suya giriyoruz ancak bunu alıştırarak yapmak gerekli. Ilık duş almak doğrusu ama soğuk suya girilecekse de bu durum yavaş yavaş olmalı."
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