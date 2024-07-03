Mayasız da oluyor! Tam kıvamında yoğurt tarifi: Sütün içine 2 tane bundan ekleyin...

HAZIRLANIŞI

Sütü tencereye döktükten sonra kaynatın ve kaynadıktan sonra ocaktan alın. Soğumaya bıraktığınız sütün 40 - 45°C aralığında olmasına dikkat edin. Eğer termometreniz yoksa, parmağınızı sütün içine daldırdığınızda yanmadan durabilecek fakat sıcak olacak bir aralıkta olmasına dikkat edebilirsiniz.

Yeşil biberler ise bu ısı aralığına gelmiş süt içerisine, birkaç parçaya bölünerek eklenmelidir. Çekirdeklerini çıkarmanıza gerek yoktur.

Biberleri ekledikten sonra sütü tahta bir kaşıkla karıştırın ve bu karışımları uygun bir cam kavanoza veya bir kaseye dökün.

Üzerini temiz bir bez veya tülbentle örtün. Bu, karışımın hava almasını sağlar. Kavanozu veya kaseyi oda sıcaklığında, karanlık bir yerde yaklaşık 12-24 saat bekletin.

Mayalanma süresi ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Daha sıcak ortamlarda mayalanma daha hızlı gerçekleşir.

12 saat sonra yoğurdu kontrol edin. Yoğurt kıvam almaya başlamışsa ve tat olarak hoşunuza gidiyorsa, buzdolabına alabilirsiniz. Eğer hala sıvıysa, birkaç saat daha bekletin.

Yoğurt istediğiniz kıvama geldiğinde, yeşil biber parçalarını yoğurttan çıkarın ve yoğurdu buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra yoğurdunuz hazır olacaktır.