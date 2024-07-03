Mayasız da oluyor! Tam kıvamında yoğurt tarifi: Sütün içine 2 tane bundan ekleyin...
Yoğurt, binlerce yıldır insanlar tarafından tüketilen ve sağlık açısından faydaları olan bir fermente süt ürünüdür. Ancak yoğurdun nasıl mayalandığı merak konusu oluyor. Peki yoğurdun mayasız da yapılabileceğini biliyor muydunuz? İşte sadece iki malzemeyle yoğurt yapmanın püf noktası...
Yoğurt, besleyici ve lezzetli bir fermente süt ürünü olmasıyla bilinir ve pek çok kişi tarafından sevilir. Ancak yoğurt mayalamak gördüğü kadar kolay değildir. İşte maya kullanmadan yağılan taş gibi yoğurt tarifi...
Malzemeler
1 litre taze süt (tercihen günlük süt)
2-3 adet yeşil biber (acı olmayan)
- Tencere
- Cam kavanoz veya kase
- Temiz bir bez veya tülbent
- Tahta kaşık
HAZIRLANIŞI
Sütü tencereye döktükten sonra kaynatın ve kaynadıktan sonra ocaktan alın. Soğumaya bıraktığınız sütün 40 - 45°C aralığında olmasına dikkat edin. Eğer termometreniz yoksa, parmağınızı sütün içine daldırdığınızda yanmadan durabilecek fakat sıcak olacak bir aralıkta olmasına dikkat edebilirsiniz.
Yeşil biberler ise bu ısı aralığına gelmiş süt içerisine, birkaç parçaya bölünerek eklenmelidir. Çekirdeklerini çıkarmanıza gerek yoktur.
Biberleri ekledikten sonra sütü tahta bir kaşıkla karıştırın ve bu karışımları uygun bir cam kavanoza veya bir kaseye dökün.
Üzerini temiz bir bez veya tülbentle örtün. Bu, karışımın hava almasını sağlar. Kavanozu veya kaseyi oda sıcaklığında, karanlık bir yerde yaklaşık 12-24 saat bekletin.
Mayalanma süresi ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Daha sıcak ortamlarda mayalanma daha hızlı gerçekleşir.
12 saat sonra yoğurdu kontrol edin. Yoğurt kıvam almaya başlamışsa ve tat olarak hoşunuza gidiyorsa, buzdolabına alabilirsiniz. Eğer hala sıvıysa, birkaç saat daha bekletin.
Yoğurt istediğiniz kıvama geldiğinde, yeşil biber parçalarını yoğurttan çıkarın ve yoğurdu buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra yoğurdunuz hazır olacaktır.
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