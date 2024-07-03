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Saç kökleriniz tertemiz olacak! Egzama ve kaşıntıyı 1 günde yok ediyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 11:06 Güncelleme: 03.07.2024 11:06
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Saç kökleriniz tertemiz olacak! Egzama ve kaşıntıyı 1 günde yok ediyor...

Egzama, ciltteki kronik ve inflamatuar bir hastalıktır. Genellikle kuru, kaşıntılı ve kızarıklıkla belirgin olan bu durum, ciltte kabarcıklar, pullanma ve bazen de sıvı dolu kabarcıkların oluşmasıyla karakterizedir. Egzama, cildin dış tabakasını etkileyen bir rahatsızlıktır ve genellikle tekrarlayıcı bir şekilde ortaya çıkar.

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