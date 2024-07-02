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Geçmeyen ağrı psikolojiyi bozabilir

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 17:12
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Geçmeyen ağrı psikolojiyi bozabilir

Kronik ağrı, fiziksel olarak rahatsız edici olmanın ötesinde, psikolojik olarak da büyük sorunlara yol açabilir. Sürekli ağrıyla baş etmek, stres düzeyini artırabilir ve kişinin günlük yaşamında sürekli bir kaygı kaynağı haline gelebilir. İşte uzmanından konuya ilişkin bilgiler...

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