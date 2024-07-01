Sıcak havalarda ilaç kullanırken dikkat! İşte alınması gereken önlemler...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların artması, özellikle yaşlı bireyler, kronik hastalığı olanlar ve kalp hastaları için kalp krizi riskini artırabilir. Uzmanlar, bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor ve dikkat edilmesi gereken noktaları vurguluyor. İşte haberin detayları...
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıkların artması kalp krizi riskini artırıyor. Özellikle yaşlıların, kronik hastalığı olanların ve kalp hastalarının yüksek sıcaklıklardan daha fazla etkileneceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Özdemir, dikkat edilmesi gereken konularda bilinçlenmenin hayati önem taşıdığının altını çizdi.
Doç. Dr. Özdemir, kalp krizi belirtilerini şöyle sıraladı:
"Göğüs ağrısı veya rahatsızlık, kol, sırt, boyun, çene veya mideye yayılan ağrı, nefes darlığı, soğuk terleme, mide bulantısı veya baş dönmesi, yoğun yorgunluk veya halsizlik hissi kalp krizi belirtisi olabilir."
Alınması gereken önlemler
Doç. Dr. Özdemir, "Sıcak havalarda mümkün olduğunca serin ve klimalı ortamlarda vakit geçirin. Eğer evde klima yoksa, alışveriş merkezleri veya kamu binaları gibi serin yerlerde zaman geçirmeyi tercih edin. Susuz kalmamak için su tüketimini artırın. Alkol, kafein ve şekerli içeceklerden kaçının. Çünkü bu tür içecekler vücuttan daha fazla su kaybına neden olabilir. Özellikle günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) ağır fiziksel aktivitelerden kaçının. Egzersiz yapacaksanız sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapmayı tercih edin. Pamuklu, hafif ve bol giysiler giyerek vücudunuzun nefes almasını sağlayın. Şapka ve güneş gözlüğü kullanarak doğrudan güneş ışığından korunun" tavsiyelerinde bulundu.
Bazı ilaçlar vücudun sıcaklığa verdiği tepkiyi değiştirebilir
Kalp hastalığı veya başka kronik rahatsızlığı olanların sıcak havalarda bu ilaçları nasıl kullanacakları yönünde doktorlarıyla konuşmaları gerektiğini söyleyen Özdemir, bazı ilaçların vücudun sıcaklığa verdiği tepkiyi değiştirebildiğini belirtti.
Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini, taze meyve, sebze ve su oranı yüksek gıdalar tüketerek vücudunu serin kalmasına yardımcı olunmasını, düzenli olarak kalp sağlığının kontrol ettirilmesi ve hastaların doktorlarının önerilerini takip etmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, özellikle yaz aylarında herhangi bir göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissi durumunda hemen tıbbi yardım alınmasını önerdi.
Özdemir, sözlerini şöyle noktaladı:
"Yaz aylarında yüksek sıcaklıkların kalp krizi riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Kalp sağlığınızı korumak için yukarıdaki önlemleri alarak sıcak havaların olumsuz etkilerinden kaçınabilirsiniz. Eğer kalp krizi belirtilerinden herhangi birini yaşarsanız derhal bir sağlık profesyoneline başvurmanız hayati önem taşır."
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