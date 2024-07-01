Sıcak havalarda ilaç kullanırken dikkat! İşte alınması gereken önlemler...





Bazı ilaçlar vücudun sıcaklığa verdiği tepkiyi değiştirebilir

Kalp hastalığı veya başka kronik rahatsızlığı olanların sıcak havalarda bu ilaçları nasıl kullanacakları yönünde doktorlarıyla konuşmaları gerektiğini söyleyen Özdemir, bazı ilaçların vücudun sıcaklığa verdiği tepkiyi değiştirebildiğini belirtti.

Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini, taze meyve, sebze ve su oranı yüksek gıdalar tüketerek vücudunu serin kalmasına yardımcı olunmasını, düzenli olarak kalp sağlığının kontrol ettirilmesi ve hastaların doktorlarının önerilerini takip etmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, özellikle yaz aylarında herhangi bir göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissi durumunda hemen tıbbi yardım alınmasını önerdi.

Özdemir, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yaz aylarında yüksek sıcaklıkların kalp krizi riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Kalp sağlığınızı korumak için yukarıdaki önlemleri alarak sıcak havaların olumsuz etkilerinden kaçınabilirsiniz. Eğer kalp krizi belirtilerinden herhangi birini yaşarsanız derhal bir sağlık profesyoneline başvurmanız hayati önem taşır."