Diyetisyen uyardı: Yaz aylarında yeterli su tüketimi önemli

"Tuz oranı yüksek gıdalar sıvı kaybını artırabilir"

Sıcak havalarda sıvı kaybının nasıl önleneceği hakkında bilgi veren Dyt. Emre, "Günlük tüketilen suyu oda ısısında tüketmek vücuttan sıvı atımını yavaşlatmaktadır. Soğuk tüketilen su daha hızlı vücuttan atılmaktadır. Ayrıca turşu, şalgam suyu, sucuk gibi tuz oranı yüksek gıdaların tüketimini azaltmak gerekmektedir. Kahve ve çay gibi diüretik olan içecekleri de dengeli tüketmek gerekmektedir" dedi.

"Yeterli su tüketmek önemli"

Su tüketiminin öneminin altını çizen Dyt. Emre, "İnsan vücudunun temeli sudur. Vücutta gerekenden fazla sıvı kaybı gerçekleşir ve yerine konulamaz ise buna dehidrasyon denir. Sonucunda vücut ısısı korunamaz, elektrolit kayıpları olur, böbrek başta olmak üzere birçok organ hasar görür. Susuzluğun ilk bulguları geçmeyen baş ağrısı, ödem, ağız kuruluğu, kalp hızında artış, idrarın koyu hale gelmesi, kas krampları ve halsizliktir. Bunları yaşamamak için günlük yeterli su tüketmek gerekmektedir. Sağlıklı bir yetişkinde günde kilo başı 35 mililitre su alımı sağlanmalıdır. Örneğin 70 kilo olan bir birey 2,1 litre su tüketmelidir" ifadelerini kullandı.