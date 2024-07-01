Diyetisyen uyardı: Yaz aylarında yeterli su tüketimi önemli
Su tüketimi, sağlıklı bir yaşam için temel önem taşıyan bir faktördür. Günlük olarak yeterli miktarda su içmek vücut fonksiyonları için hayati önem taşır. İşte su tüketiminin sağlık üzerindeki önemli etkileri...
Medical Park Ankara Hastanesi'nden Diyetisyen Mehmet Çağatay Emre, vücutta gerekenden fazla sıvı kaybının dehidrasyona yol açacağını belirterek, "Yaz aylarında yeterli su tüketimi önemli" dedi.
"Yaz mevsiminde ara öğünler ihmal edilmemeli"
Yaz mevsiminde ara öğünlerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Dyt. Emre, "Günler uzun olacağı için gün içinde ana öğünler arasında ara öğünler yapılmalı ve sık beslenme tarzı uygulanmalıdır. Sıvı kaybının çok olduğu yaz aylarında özellikle su oranı yüksek olan salatalık, karpuz, kabak, domates gibi gıdalar tercih edilmelidir" diye konuştu.
"Tuz oranı yüksek gıdalar sıvı kaybını artırabilir"
Sıcak havalarda sıvı kaybının nasıl önleneceği hakkında bilgi veren Dyt. Emre, "Günlük tüketilen suyu oda ısısında tüketmek vücuttan sıvı atımını yavaşlatmaktadır. Soğuk tüketilen su daha hızlı vücuttan atılmaktadır. Ayrıca turşu, şalgam suyu, sucuk gibi tuz oranı yüksek gıdaların tüketimini azaltmak gerekmektedir. Kahve ve çay gibi diüretik olan içecekleri de dengeli tüketmek gerekmektedir" dedi.
"Yeterli su tüketmek önemli"
Su tüketiminin öneminin altını çizen Dyt. Emre, "İnsan vücudunun temeli sudur. Vücutta gerekenden fazla sıvı kaybı gerçekleşir ve yerine konulamaz ise buna dehidrasyon denir. Sonucunda vücut ısısı korunamaz, elektrolit kayıpları olur, böbrek başta olmak üzere birçok organ hasar görür. Susuzluğun ilk bulguları geçmeyen baş ağrısı, ödem, ağız kuruluğu, kalp hızında artış, idrarın koyu hale gelmesi, kas krampları ve halsizliktir. Bunları yaşamamak için günlük yeterli su tüketmek gerekmektedir. Sağlıklı bir yetişkinde günde kilo başı 35 mililitre su alımı sağlanmalıdır. Örneğin 70 kilo olan bir birey 2,1 litre su tüketmelidir" ifadelerini kullandı.
Dyt. Emre, karpuz, kavun, kiraz, kayısı, çilek, üzüm vişne ve incir gibi yaz meyvelerinin tercih edilebilir olduğunu sözlerine ekledi.
"Aşırı gazlı içecek tüketimi mide sorunlarına yol açabilir"
Fazla şeker ve gazlı içecek tüketmenin bireyi olumsuz etkileyebildiğine değinen Dyt. Emre, sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle asit oranı yüksek gazlı içeceklerin düzenli ve fazla tüketiminde başta reflü, gastrit, ülser gibi mide sorunları yaşanabilir. Ayrıca düzenli şeker tüketiminin ise başta karaciğer yağlanması ve harabiyeti, insülin direnci ve ardından diyabet riskine yol açması muhtemeldir. Günlük alınan enerji artışına da katkısı sebebiyle obezite riskini artırmaktadır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dikkat! Parfümünüz böyle görünüyorsa kullanmayın!
- Karpuzu buzdolabına koymadan önce dikkat! Bu sebebi duyunca şaşıracaksınız!
- Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul! Kimse yapamıyor süper zor bulmaca! %99'u başarısız oldu
- Çamaşır suyuna son! Bardak lekelerini yok eden doğal formül
- Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? %25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...
- Bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni zamlı oran oluştu: İşte 2024 temmuz hesabı...
- Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!
- Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır?
- Resimlerin arasındaki 3 farkı bul! 501 kişi denedi sadece 10'u 15 saniyede bulabildi
- Emekliliğiniz tehlikede! Bu 3 harfe dikkat: SSK, Bağ-Kur...
- 1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı