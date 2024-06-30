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Güneşten doğru korunmanın yolları

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 30.06.2024 14:21
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Güneşten doğru korunmanın yolları

Güneş ışınları içerdikleri UV (ultraviyole) ışınlarıyla ciltte çeşitli hasarlara yol açabilir. Bunlar arasında güneş yanığı, erken yaşlanma belirtileri (kırışıklıklar, lekelenme), cilt kanseri riski gibi durumlar bulunur. İşte uzmanından konuya ilişkin açıklamalar...

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