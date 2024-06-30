Gastroenterit nedir? Mide hastalıklarının 6 önemli belirtisi
Gastroenterit, genellikle ishal ve kusmaya neden olan yaygın bir sağlık sorunudur. Özellikle yaz aylarında bakteriyel veya viral enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkar ve her yaş grubundaki insanları etkileyebilir. Ancak özellikle küçük çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha sık görülür. işte uzmanından konuya ilişkin bilgiler...
Halk arasında mide ve bağırsak üşütmesi olarak bilinen gastroenterit, sulu ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler genellikle hızla başlar ve kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ise viral gastroenterit ciddi komplikasyonlara ve ölümcül sonuçlara yol açabilir.
Belirtilere dikkat edilmeli
Gastroenteritin en sık görülen belirtileri şunlardır:
"Sulu, genellikle kanlı olmayan ishal (kanlı ishal genellikle farklı, daha şiddetli bir enfeksiyon olduğu anlamına gelir) Karın krampları ve ağrıları, mide bulantısı, kusma veya her ikisi, ara sıra kas ağrıları veya baş ağrısı, düşük dereceli ateş, bazen iştah kaybı, mide rahatsızlığı, eklem ve baş ağrısı olabilmektedir."
En önemli nedeni norovirüsler
Kontamine yani kirli yiyecek veya su yenilip içildiğinde ya da mikrop bulaşmış biriyle mutfak eşyaları, havlular veya yiyecekler paylaşıldığında viral gastroenteriti kapma ihtimali yüksektir. En sık görülen sebebi ise rota ve norovirüslerdir. Norovirüsler; Hem çocuklar hem de yetişkinlerde dünya çapında gıda kaynaklı hastalıkların en sık sebeplerindendir. Özellikle kapalı alanlarda insanlar arasında yayılma ihtimali yüksektir. Çoğu durumda virüsü kontamine yiyecek veya sudan alırsınız, ancak kişiden kişiye bulaşma da mümkündür. Rotavirüs; Parmaklarını veya virüsle kontamine olmuş diğer nesneleri ağızlarına soktuklarında enfekte olan çocuklarda viral gastroenteritin en yaygın nedenidir. Enfeksiyon bebeklerde ve küçük çocuklarda daha şiddetlidir. Rotavirüs ile enfekte olmuş yetişkinlerin semptomları olmayabilir, ancak hastalığı yine de yayabilirler. Ancak neyse ki bu enfeksiyonun aşısı mevcuttur. Bazı kabuklu deniz ürünleri, özellikle çiğ veya az pişmiş istiridyeler de sizi hasta edebilir. Kontamine içme suyu viral ishalin bir nedeni olmasına rağmen, çoğu durumda virüs fekal-oral yoldan geçer.
Gastroenterit kimlerde olur?
Gastroenterit her yaştan ve ırktan insanı etkiler. Gastroenterite daha duyarlı olabilecek kişiler ise şunlardır:
"Çocuk bakım merkezlerindeki veya ilkokullardaki çocuklar özellikle savunmasız olabilir çünkü bir çocuğun bağışıklık sisteminin olgunlaşması zaman alır. Yetişkin bağışıklık sistemleri, yaşamın ilerleyen dönemlerinde zayıflar. Özellikle huzurevlerindeki yaşlı yetişkinler, bağışıklık sistemleri zayıfladığından ve mikroplardan geçebilecek başkalarıyla yakın temas halinde yaşadıklarından savunmasızdırlar. Toplu yerlere gidenler veya yurtlarda yaşayanlar. Enfeksiyona karşı direnciniz düşükse, örneğin bağışıklık sisteminiz HIV / AIDS, kemoterapi veya başka bir tıbbi durum tarafından baskılanmışsa. Her gastrointestinal virüsün en aktif olduğu bir mevsim vardır.
Ne yiyip içtiğinize dikkat edin
Gastroenteritte hastalardan ayrıntılı öyküleri alınmalı, özellikle yenilen gıdalar ve tüketilen içecekler mutlaka sorulmalıdır. Şüphenilen durumlarda kanda enfeksiyonu gösterir CRP, kan sayımı gibi değerlere bakılmalı ve eğer imkan varsa dışkı incelemesi yapılmalıdır. Hastaya bu şekilde tanı konulup destek tedavisi ve gerekirse ilaç verilmelidir.
Belirtiler 1-3 gün içinde ortaya çıkar
Gastroenteritte hasta mikrobu kaptıktan sonra genelde 1-3 gün içinde belirtiler ortaya çıkar. Şikayetler genellikle bir veya iki gün sürer, ancak bazen 10 güne kadar devam edebilir. Bu nedenle vakit kaybedilmeden doktora gidilmelidir. 24 saat boyunca vücutta su-sıvı tutma sorunu ortaya çıktıysa, İki günden fazla süredir kusma oluyorsa, kanlı kusma söz konusuysa, susuz kalındıysa (aşırı susama, ağız kuruluğu, koyu sarı idrar veya çok az idrar varsa veya hiç idrar yoksa ve şiddetli halsizlik, baş dönmesi veya baş dönmesi varsa), dışkılamada ishal ile beraber kan varsa, 38.8 derecenin üzerinde ateş varsa hasta mutlaka dikkatle takip edilmelidir.
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