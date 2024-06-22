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Güneşten doğru korunmanın yolları

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 22.06.2024 10:19
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Güneşten doğru korunmanın yolları

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için alınabilecek önlemler önemlidir. Özellikle yaz aylarında güneşin ultraviyole (UV) ışınları cilt kanseri riskini artırabilir. İşte güneşten doğru korunmanın bazı yolları...

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