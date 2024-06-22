Aşırı terleme sorunu olanlara: Terleme botoksu





HERKES UYGUN MU?

Terleme botoksunun, aşırı terleme sorunu yaşayan herkes için uygun olabileceğini belirten Uzm. Dr. Baran Cayhan, "Hiperhidroz olarak da bilinen aşırı terleme durumu, sosyal ve fiziksel açıdan rahatsız edici olabilir. Terleme botoksu, geleneksel tedavi yöntemleriyle (antiperspirantlar, oral ilaçlar) yeterli sonuç alamayan kişilere etkili bir çözüm sunabilir. Özellikle koltuk altı, avuç içi ve ayak tabanı gibi bölgelerde aşırı terleme yaşayan kişiler bu tedaviye başvurabilir" şeklinde konuştu.

Ter bezlerine giden sinir sinyallerini bloke ederek ter üretimini azaltan terleme botoksu ile sosyal ortamlarda daha rahat hareket imkânı sağlanırken giysilerde ter lekesi oluşumunun ve terleme nedeniyle oluşabilecek cilt problemlerinin de önüne geçilebiliyor.

"Tedavi sonrasında terleme miktarında belirgin bir azalma gözlenir, bu da kişinin yaşam kalitesini artırır" diyen Uzm. Dr. Baran Cayhan, şöyle devam etti:

"Terleme botoksunun etkisi, genellikle 4-6 ay arasında sürer. Bu sürenin sonunda tedavi tekrarlanabilir. Düzenli uygulamalarla birlikte, tedavinin etki süresi uzayabilir ve kişi daha uzun süre boyunca terleme sorunundan kurtulmuş olur."

Uzm. Dr. Baran Cayhan, terleme botoksunun zararlı olup olmadığı yönündeki sorulara ise şöyle yanıt verdi:

"Terleme botoksu, genellikle güvenli bir prosedür olarak kabul edilir. Ancak her tıbbi işlemde olduğu gibi, bazı yan etkiler ve riskler taşır. Uygulama bölgesinde geçici olarak morarma, şişlik veya hassasiyet görülebilir. Nadiren de olsa botoksun etki alanı dışındaki kaslara yayılması sonucu kas zayıflığı gibi istenmeyen durumlar oluşabilir. Bu nedenle, tedavi mutlaka uzman bir doktor tarafından yapılmalıdır."