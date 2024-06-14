Kurban etlerini tüketirken dikkat! Kurban eti saklama koşulları...

ETLER NASIL SAKLANIR?

Etlerin büyük parçalar şeklinde saklanmaması gerektiğini dile getiren Merve Karakuş, "Etler; büyük parçalar şeklinde değil; kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılarak, kullanılacak miktarlara bölünerek buzdolabında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Kurbanlık etin dayanma süresi buzdolabı koşullarında ortalama 4-5 gündür. Kıyma haline getirilen etler için bu süre 2-3 güne düşmektedir. Etlerin uzun süre muhafaza edilebilmesi için dondurulmuş olarak saklanması gerekir.

Etler derin dondurucuda, -18 santigrat derece veya daha düşük bir sıcaklıkta, 6-8 ay saklanabilmektedir. Dondurulmuş etler kullanılmak istenildiğinde, bakteri üremesini engellemek için buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır" dedi.