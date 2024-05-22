Yeşil fasulyenin içine bir çimdik atın! Lezzet tavan yapacak...
Son derece besleyici ve besin değeri yüksek olan yeşil fasulye, akşam yemeklerinin vazgeçilmezidir. Ancak, pişirirken doğru yöntemleri aksatıldığında fasulyeler erimeye ve yumuşamaya başlayabilir. Tam kıvamında pişmesi için gerekli olan baharat...
Kimyon baharatı, içerisindeki faydalı bileşenler sayesinde yeşil fasulyenin dağılmasını engeller. Fasulyeden kaynaklı oluşabilecek sindirim sistemi problemlerini ve gaz sorununu önleyebilir. Bu nedenle, tencereye bir miktar eklemekte fayda var.
Fasulyeleri pişirirken doğru pişirme süresi ve yöntemi de çok önemlidir. Genellikle, fasulyeler hafifçe çıtır çıtır olacak şekilde pişirilmelidir.
Yüksek ateşte kısa süreli pişirdiğinizde hem lezzeti hem de faydaları muhafaza edilebilir. Bu doğru pişirme yöntemiyle, yeşil fasulyenin tadını ve besin değerlerini en üst düzeyde koruyabilirsiniz.
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