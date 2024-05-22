Kabızlık sorunu yaşayanların dermanı oluyor! İlaç gibi faydalı...

Antioksidan İçeriği: Karadut, yüksek antioksidan içeriğiyle bilinir. Antioksidanlar vücudu serbest radikallerden korur ve hücresel hasarı azaltır, böylece yaşlanma sürecini yavaşlatır ve hastalıklara karşı korur.

Bağışıklık Sistemi Desteği: Karadut, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. İçerdiği C vitamini ve diğer besin maddeleri, vücudun enfeksiyonlarla mücadele etmesine ve hastalıklara karşı direncini artırmasına yardımcı olur.

Sindirim Sağlığı: Lif bakımından zengin olan karadut, sindirim sistemi sağlığını destekler. Lifler sindirim sürecini düzenler, sindirim sistemi fonksiyonlarını iyileştirir ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletir.